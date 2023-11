Antiche strade al rione Giallo

‘Antiche strade in Emilia Romagna’ è il titolo della conferenza in programma questa sera dalle 20.45 nella sede del rione Giallo in via Bondiolo 85 a Faenza. Relatore è Lucio Donati, ricercatore e studioso del territorio. Nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzato a indagare le dinamiche storiche interessate ai tratti delle antiche strade, Donati presenta i risultati delle indagini e degli studi da lui effettuati, che hanno consentito di individuare un discreto numero di antiche strade.

L’appuntamento, organizzato dalla Biblioteca Angelo Lapi del rione Giallo ha scopo storicodivulgativo e l’ingresso è gratuito.