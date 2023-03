Anticoncezionale le finisce nei polmoni

Quel dispositivo lungo pochi centimetri, è in grado di prevenire l’ovulazione per almeno tre anni. Va inserito in un braccio: e se anche la procedura è ambulatoriale e richiede pochi minuti, chi lo consiglia, raccomanda che a eseguire la manovra sia qualcuno appositamente formato. Ed era stata la scelta fatta da una ventenne ravennate, salvo poi ritrovarsi quella barretta a spasso per il corpo e ora ferma nel lobo polmonare destro. Una situazione che dopo tutti gli accertamenti medico-legali, ha portato a individuare due imputati per lesioni colpose in cooperazione: il ginecologo della clinica nella quale il 19 settembre 2017 era stata eseguita la manovra (avvocato Giovanni Scudellari) e una infermiera (avvocato Claudio Cardia). Nell’udienza di ieri, il giudice Cosimo Pedullà ha respinto la richiesta di parte civile (avvocato Luca Donelli) per la citazione della clinica quale responsabile civile per gli eventuali risarcimenti (avvocato Luigi Gualtieri) in quanto non era stata messa in grado di affrontare il procedimento sin dall’incidente probatorio. Da quest’ultimo, era in buona sostanza emersa l’assoluta rarità del caso e la mancanza di precedenti in letteratura scientifica; inoltre la migrazione era avvenuta per un non corretto posizionamento del dispositivo. Ma la perizia non ravvisava nessun tipo di danno. Il pm Monica Gargiulo aveva poi fatto svolgere analoghi accertamenti a tre suoi consulenti: e questa volta erano stati ravvisati gravissimi danni a carico della giovane: i consulenti non sono tuttavia stati ammessi come testi su opposizione dell’avvocato Scudellari secondo il quale ogni altro accertamento di parte successivo alla perizia, era da ritenersi unicamente finalizzato ad aggirare gli esiti di una analisi già svolta.