Antonellini illude il Savio. Ma la doppietta di Zuccarino lancia il Frugesport a + 7

Il girone G di Prima ha un solo padrone: la Frugesport (nella foto Giacomo Negrini) vince lo scontro diretto con il Savio e si porta a +7 sui ravennati che restano secondi assieme al San Vittore sconfitto in casa 1-2 dalla Pianta. Il big è deciso dai grandi bomber e accade tutto nel secondo tempo: al 10’ Antonellini porta avanti gli ospiti, ma al 44’ su rigore e 4’ oltre il 90’ una doppietta di Zuccarino, sempre più capocannoniere, ribalta tutto e fa volare i gialloneri. Nel girone E pareggio 0-0 della Virtus Faenza a Castel del Rio: ora, però, i playoff distano 3 punti. Risultati Prima Categoria 18ª giornata. Girone G: Edelweiss-S. Sofia 2-1, Frugesport-Savio 2-1 (10’ st Antonellini (S), 44’ st rig. e 49’ st Zuccarino), Meldola-F. Ghiaia 1-4 (2’ pt Feltre, 6’ st Ghetti (M), 37’ pt e 42’ pt Sassi, 27’ st Taddei), R. Fusignano-Modigliana 1-1 (45’ pt Botti (RF), 27’ st Valmori), S. Vittore-Pianta 1-2, Santagata Sport-Pol. 2000 1-1 (31’ st rig. Filipi (P2000), 33’ st aut. Balzani), Savarna-A. Romagna 0-0, Sp. Predappio-Carpena 0-0. Classifica: Frugesport 43; S. Vittore, Savio 36; Edelweiss, Pianta 35; Carpena 29; Modigliana 27; Savarna 25; Sp. Predappio 23; Meldola 22; S. Sofia 21; A. Romagna 17; F. Ghiaia 16; R. Fusignano 13; Santagata Sport 12; Pol. 2000 11. Girone E: Castel del Rio-Virtus Faenza 0-0. Classifica: Petroniano 41; T. Pedagna 34; S. Benedetto 33; Valsetta 31; Ceretolese 28; Virtus Faenza, C. S. Pietro 25; Basca, R. Casalecchio 24; La Dozza, Dozzese 23; S. Imolese 20; Pontevecchio 19; C. del Rio, Utd. Montefredente 17; Porretta 6.

u.b.