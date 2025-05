"Antonia Bedronici, grande cuore. Molto vicina alla disabilità"

La Consulta del Volontariato dell’Unione della Romagna Faentina piange la scomparsa della propria amata presidente, Maria Antonia Bedronici. Si è spenta a 74 anni dopo un alunga malattia. Scrivono: "Una grave perdita per il volontariato dei nostri territori. Una figura attiva e propositiva, capace di affrontare ogni battaglia per provare a costruire progetti importanti e che lasciassero un segno. Entrata in consulta in rappresentanza del mondo della disabilità, ha saputo essere la presidente di tutti. Il volontariato si stringe al fianco del dolore della famiglia, del marito e dei due figli". Il funerale si terrà oggi alle 10 alla Chiesa di S. Maria della Pace in Via Emilia Levante 1300.

Anche l’Associazione Grd Faenza Odv piange la propria "amica, socia e progettista Maria Antonia Bedronici. L’Associazione si unisce al dolore della famiglia, del marito Paolo e dei due figli. Ci hai preso per mano per attivare nuovi progetti, per sognare, per farci capire e credere che era possibile insegnare ai nostri ragazzi di diventare ’adulti’; e soprattutto ci ha accompagnato affinché ciò accadesse. Il titolo del progetto ’si può fare’ ne è la dimostrazione. Un percorso non semplice, di avvio della ’bottega della loggetta’ di attivazione di nuovi appartamenti per le autonomie. Ogni giorno una sfida, una nuova tappa da raggiungere. Ci hai rappresentato negli enti di rappresentanza quali la Consulta del Volontariato e il Gruppo Disabilità Faenza. Grazie per quello che hai fatto".