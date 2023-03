Antonio Battesimo da domani espone un presepe pasquale

Nuova iniziativa di Antonio Battesimo, autore e instancabile ideatore del presepe animato di Carraie, che tanti visitatori attira durante le feste di Natale.

In una sala adiacente alla chiesa di Carraie in via Cella, Battesimo ha infatti ideato l’opera nella foto: "È molto di più di un presepe – spiega – ; racconta la vita di Gesù, partendo dal censimento indetto da Erode fino ad arrivare all’Ascensione, passando per Crocifissione e morte. Pertanto ho deciso quest’anno di aprire le visite anche nel periodo pasquale, da domani al 15 aprile dalle ore 10 alle ore 18".