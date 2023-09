Antonio e Cesarina festeggiano domani 60 di matrimonio

Tanti auguri a Antonio Caponera ed Ernestina Cesarini per i loro 60 anni di matrimonio. La coppia di ravennati festeggia domani le nozze di diamante. Questo il messaggio della famiglia: "Ernestina e Antonio Caponera, 60 anni di matrimonio. Un traguardo della vita e dell’amore in tutte le sue forme, per due persone dal cuore grande che insieme sono il nostro esempio. Grazie". Gli auguri arrivano dai familiari Nicoletta, Michela, Maurizio, Roberto, Davide, Luca ed Helen e dal Carlino Ravenna.