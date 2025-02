Antonio Patuelli: "Chi non conosce la storia, rischia di compromettere il futuro e la libertà del suo tempo"

"Chi non conosce la storia, rischia di compromettere il futuro e la libertà del suo tempo e tanto più questo vale oggi perché le libertà sono a rischio per il forte potere di condizionamento legato alle grandi potenzialità tecnologiche". Lo ha detto Antonio Patuelli, Presidente de La Cassa di Ravenna oltre che storico e scrittore, intervenendo alla conferenza su ‘Risorgimento e risorgimenti in Emilia Romagna’ ieri alla Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo.

"Noi – ha continuato Patuelli – abbiamo uno dei Risorgimenti che hanno prodotto indipendenza, sovranità e libertà d’Italia ma queste sono state riconquistate dopo la seconda guerra mondiale e non ci si meravigli che la libertà deve essere conquistata culturalmente giorno per giorno. La libertà non è una parola singolare, le libertà sono plurime, civili, economiche e ambientali e poi oggi ve n’è un’altra connessa alle fortissime evoluzioni tecnologiche ed è la libertà dai condizionamenti dalle nuove tecnologie, che sono una grande conquista ma anche un grande rischio di condizionamento della libertà in modi poco visibili e percepibili. Ogni chance di vita e di libertà produce dei rischi: il Risorgimento storico, cui la Romagna ha dato un contributo di entusiasmo, idee e persone, ci lascia in eredità un patrimonio di libertà che va difeso ogni giorno".

Ha continuato Patuelli: "L’Italia si è fatta in più momenti, con Solferino, con i Mille, con le guerre d’indipendenza, ma si è fatta anche con la gestione di questo territorio dell’Emilia e Romagna, perché allora Bologna era perfino più popolosa e ricca di Roma. I protagonisti romagnoli del Risorgimento sono tanti: il più famoso è Farini, che ha fatto anche il Presidente del Consiglio, ma l’entusiasmo e la partecipazione qui sono state più importanti che altrove. E questa eredità va conservata difendendo ogni giorno le nostre libertà".

La conferenza è stata aperta dal sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni al quale è seguito l’intervento di Mirella Falconi Mazzotti, neo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che ha sostenuto l’intera rassegna ‘Piazza Universale’ di Bagnacavallo, iniziativa promossa da Domenico De Martino e che ha coinvolto studenti delle scuole superiori di Ravenna, Faenza e Lugo.

"La Fondazione – ha detto la Falconi Mazzotti, che tra l’altro è originaria proprio di Bagnacavallo – è da sempre impegnata a diffondere la conoscenza del Risorgimento e non a caso ha voluto, sostenuto e realizzato i Musei di Byron e del Risorgimento che in questi giorni sono meta di attenzione e di visitatori da tutto il monto. E proprio Byron rappresenta un legame naturale tra Ravenna e Bagnacavallo visto che una figlia del poeta inglese è morta proprio a Bagnacavallo".

Alla conferenza hanno poi preso parte anche Carlo Ossola del College de France, Eleonora Conti dell’Università di Bologna. Domenico De Martino dell’Università di Pisa, Giacomo Jori dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano e Mario Riberi dell’Università di Torino.