Antonio Patuelli inaugurerà domani l’anno accademico

L’Università Giovanna Bosi Maramotti di Ravenna per la formazione permanente degli Adulti inaugura domani alle 10 l’anno accademico alla sala Muratori della biblioteca Classense con la relazione di Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, su ‘L’Economia oggi e domani’.

La relazione del presidente Patuelli spazierà dai grandi temi internazionali, dai canali di Suez

alle conseguenze delle guerre in corso, dall’inflazione al ruolo delle banche, fino

ai temi italiani, romagnoli e ravennati, con un occhio particolare al porto di Ravenna

e al tema dei trasporti di grande attualità in questi giorni.

Per l’Università Giovanna Bosi Maramotti, si legge nella nota "questo è un anno speciale: l’Istituto cittadino, che promuove corsi, conferenze, laboratori e visite guidate e ha un ricchissimo programma culturale e didattico, festeggia nel 2025 i quaranta anni di attività.

La scelta di un tema cruciale per Ravenna, come l’economia ed i suoi meccanismi, rappresenta il migliore inizio per un anno accademico di grande importanza".