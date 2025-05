Antonio Patuelli rieletto alla guida della Cassa, un grande orgoglio

Ho appreso con piacere e grande orgoglio della rielezione per acclamazione di Antonio Patuelli alla presidenza della Cassa di Ravenna. L’annuncio ha fatto seguito all’assemblea dell’istituto capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario, dalla quale è emerso un bilancio ancora positivo, con l’utile lordo della Cassa cresciuto del 25,04% e l’utile netto aumentato del 15,45%, il miglior risultato dal 1840, anno di fondazione. Questi indicatori, così positivi, uniti a quelli relativi alla solidità patrimoniale, ci riempono di orgoglio da una parte perché frutto di una sapiente amministrazione di cui il presidente Patuelli ha tenuto le redini con maestria, impegno e grande professionalità, e dall’altra perchè la Cassa è dal 1 febbraio 2025 l’istituto tesoriere della Camera di commercio di Ferrara Ravenna.

Il contributo del presidente Patuelli è prezioso ed essenziale anche per il sostegno allo sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale che la Camera di commercio porta avanti. Un ruolo di grande spessore il suo, prezioso per il sostegno alle imprese che la Camera di commercio rappresenta, soprattutto in questo periodo particolarmente complesso e delicato per l’economia e il sistema imprenditoriale. Non posso che inviare al presidente Patuelli le più vive congratulazioni da parte mia, del segretario generale Mauro Giannattasio e di tutto il Consiglio camerale, con l’augurio di proseguire con forza nella strada intrapresa verso sempre nuovi e sfidanti obiettivi rivolti allo sviluppo e al benessere della nostra comunità, economica e sociale.

Giorgio GubertiPresidente Camera di commercio di Ferrara Ravenna