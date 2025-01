Antonio Pozzo, vigile e poi agente. “Circa 30 encomi per le operazioni”

Ravenna, 12 gennaio 2025 – Quasi 40 anni nella polizia municipale; vi è entrato all’avvio della legge che rivoluzionò il corpo lasciando alle spalle la vecchia figura del vigile urbano e proiettandolo sul piano delle altre forze di polizia. Da allora, era il 1987, Antonio Pozzo ha calcato tutte le scene che la nuova normativa offriva per lo sviluppo della nascente polizia municipale fino a diventarne protagonista nell’organizzazione. Entrato nel corpo quando ancora la tecnologia era ai primordi e lo spettro delle attività limitato soprattutto al controllo stradale, tappa dopo tappa Pozzo ha percorso i nuovi fronti, ha vissuto l’esperienza della polizia giudiziaria presso la Procura, ha svolto le funzioni di pm ai processi, poi ha trasferito la propria professionalità di polizia giudiziaria all’interno del corpo dove, fra le altre iniziative, ha organizzato il laboratorio per la caccia ai falsi documentali, fra i primi in Italia, e una squadra di investigatori che negli anni ha concluso numerose operazioni: basti dire che sono una trentina gli encomi che ha ricevuto. Ha concluso la carriera, col grado di commissario, il 31 dicembre.

In principio c’erano i vigili urbani, poi la polizia municipale, infine la polizia locale, dagli anni 80 a oggi un cambiamento epocale...

“La legge di riforma del 1986 e le ulteriori attribuzioni hanno trasformato il corpo in una vera e propria polizia per il controllo del territorio... Pensi solo ai servizi in aree come i giardini Speyer, e con molteplici specializzazioni, in primo luogo il rilevamento degli incidenti stradali nell’arco delle 24 ore. Quando sono entrato io eravamo neanche in novanta, oggi sono in più di duecento...”

Quando è stato assunto?

“Nel luglio del 1987. La sede era in via IV Novembre. Era la seconda divisa che indossavo”.

Nel senso?

“Avevo già tre anni di ferma alla guardia di finanza, a Occhiobello. Avevo fatto domanda a 17 anni, nel 1981, e fui arruolato nel 1983. Approfittai poi del concorso per la municipale bandito dal Comune per tornare a Ravenna dove avevo i genitori, amici e interessi...”

Il suo cognome non sembra ravennate...

“Infatti sono nato a Siracusa dove il babbo, Salvatore, originario di Modica, era in servizio alla polizia penitenziaria. La mamma, Luana, era di Volterra. Due anni dopo la mia nascita il babbo riuscì a ottenere il trasferimento a Ravenna, così almeno la mamma era più vicina alla città natale. Babbo ha prestato servizio nel carcere di Ravenna fino ai primi anni 80, era brigadiere”.

Torniamo a lei, a quale servizio fu assegnato appena assunto?

“Quello che i vigili urbani svolgevano prevalentemente: controllo della sosta e della circolazione stradale. L’anno successivo passai al reparto motorizzato, facevamo pronto intervento e soprattutto controllo stradale, era il tempo dei primi autovelox, quelli con le due bande che si inchiodavano sull’asfalto...”

All’epoca erano frequenti i controlli sui ciclomotori e anche le sanzioni per velocità pericolosa, oggi scomparse.

“Sui ciclomotori si facevano frequenti e sistematiche campagne, c’era la moda di ‘truccarli’ per superare i 50 km orari, c’erano quelli con le marmitte aperte e rumorosissimi. Facevamo anche controlli assidui sui sovraccarichi degli autocarri, soprattutto nella stagione bieticola... Per la velocità pericolosa diventarono però sempre più frequenti le sentenze di annullamento delle sanzioni da parte dei giudici di pace...”

Fino a quando è rimasto nel reparto motorizzato?

“Fino al ‘95. Nel frattempo c’era stato il trasferimento della sede in piazza Mameli. Nel ‘95 venni assegnato al reparto infortunistica, ne divenni anche il responsabile. C’era un grande maestro del settore, Roberto Maioli, che ha insegnato a tutti noi... All’epoca per i rilievi si utilizzavano la cordella metrica, i fogli da disegno e la macchina fotografica, poi in ufficio si faceva la planimetria del sinistro. Adesso c’è lo scanner che riproduce in tre dimensioni tutta la scena...”

L’Infortunistica è il reparto di punta h24 per gli incidenti stradali.

“Ravenna già allora, grazie al comandante Pirazzini, era all’avanguardia su questo fronte. Tanto che nel ‘99 fui chiamato a far parte della sezione di polizia giudiziaria del pm Lucia Baldovin proprio per seguire i fascicoli relativi agli incidenti mortali, ne ho trattati circa duecento, poi mi furono assegnate anche indagini per altri reati. In quel periodo divenni ispettore e quale ufficiale di polizia giudiziaria feci parte della squadra dei pubblici ministeri per le udienze davanti al giudice monocratico. Un impegno pesante, si trattava di studiare ogni volta decine di fascicoli... Fui poi assegnato alla sezione del pm d’Aniello e nel 2003 rientrai al corpo come responsabile dell’ufficio di polizia giudiziaria appena costituito”.

La polizia municipale sempre più impegnata sul fronte anche investigativo...

“Aumentavano i casi di veicoli con documenti assicurativi o di circolazione sospetti, conducenti di varie nazionalità, romena, bulgara, nigeriana, con patenti dubbie. Era l’effetto dell’immigrazione e tutto questo comportava nuove metodologie di indagine: occorreva dotarsi di strumenti per accertare la falsità dei documenti e fu allora che chiesi al comandante, era Schioppa, poi arrivò Rossi l’ex capo della mobile, di organizzare un nucleo specializzato e poi di allestire un laboratorio”.

E così fu...

“Nel 2006. Grazie anche alla fondazione della ‘Cassa’ furono acquistati strumenti a raggi infrarossi e ultravioletti per scoprire come il documento fosse stato falsificato. Insomma, ci organizzammo a un livello tale che diventammo punto di riferimento anche degli altri organi di polizia e della magistratura”.

Nel frattempo era diventato commissario...

“Sì. Era il 2004 e aumentava il raggio d’azione dell’ufficio di pg che dirigevo, era il tempo ad esempio dei controlli sugli appartamenti, sui residenti, in relazione alle richieste di ricongiungimento degli immigrati. Nel 2006 avviammo il laboratorio per il fotosegnalamento”.

Ricordo anche indagini per droga, furti, per la prostituzione a Lido di Classe...

“Da una notizia che avevo ricevuto si arrivò al sequestro, a opera della finanza, di 115 chili di cocaina a Livorno e a 10 arresti, da un furto di occhiali in via Cairoli scoprimmo un appartamento, nel borgo San Biagio, pieno di refurtiva, poi l’esecuzione delle prime ordinanze anti prostituzione, a Lido di Classe c’era una mezza rivoluzione per i travestiti... Ricordo l’arresto per rapina ai danni dell’assessore Stoppa in ufficio, i servizi antimovida a Marina, le indagini sui writers in centro e tanto altro... Ho ricevuto una trentina fra segnalazioni ed encomi!”

Poi lei ha lasciato la polizia giudiziaria...

“Nel 2019 il comandante Giacomini mi ha nominato responsabile coordinatore di un’unità speciale che comprende edilizia, ambiente commercio e infortunistica. Aggiungo che nel 2010 avevo costituito anche un nucleo anti evasione fiscale sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate. È ancora attivo”.