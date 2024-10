Antonio Silvestre morto nell’incidente a Ravenna, la beffa: era tornato indietro per riprendere i documenti

Ravenna, 30 ottobre 2024 – Prima il tamponamento, poi il frontale. Attimi tremendi che non hanno lasciato scampo ad Antonio Silvestre, 22 anni compiuti da circa un mese.

L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 5 a Casemurate, nei pressi del ponte su via Dismano all’incrocio con via Bagnolo Salara.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, il giovane, a bordo di una Fiat Punto, avrebbe prima tamponato un’Opel Mokka davanti a lui e successivamente si sarebbe scontrato con due furgoni che provenivano nel senso di marcia opposto.

L’urto purtroppo è stato molto violento e non gli ha lasciato scampo: gli operatori sanitari del 118, precipitatisi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sono intervenuti, inoltre, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Nel sinistro è stata ferita anche un’altra persona le cui condizioni risultano fortunatamente non gravi.

Chi era Antonio Silvestre

Antonio Silvestre aveva compiuto 22 anni lo scorso 26 settembre.

Faceva l’autotrasportatore, così come il padre, che è un imprenditore del settore. Oltre a lui lascia la madre e un fratello. Il ragazzo viveva a Forlimpopoli e aveva frequentato l’istituto superiore Pascal Comandini.

Fonti vicine alla vittima raccontano che la notte prima del sinistro aveva dormito a casa della fidanzata, per poi salutarla nelle prime ore del mattino per andare a lavorare. Una volta partito, però, si era accorto di non avere con sé i documenti: era quindi tornato indietro a prenderli ed era ripartito.

E poco dopo è avvenuto l’incidente in cui ha perso la vita, una di quelle beffe del destino capaci di stravolgere in un attimo la sua vita e quella di coloro che gli volevano bene.