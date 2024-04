Anziana investita sulle strisce pedonali. Ricoverata al ‘Bufalini’

Tanto spavento ieri pomeriggio in via Bassano del Grappa dove un’anziana è stata investita da un furgoncino mentre stava attraversando la strada a piedi sulle strisce pedonali. Per fortuna la donna, classe 1938, non ha riportato ferite gravi ed è rimasta sempre cosciente anche se si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Cesena.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 quando la conducente del furgoncino, una ravennate di 71 anni, non si è fermata al passaggio dell’anziana sulle strisce pedonali. L’86enne ha riportato ferite di media gravita e per questo è stata soccorsa e trasportata al ‘Bufalini’ dai sanitari del 118, arrivati sul posto.