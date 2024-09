Anziana muore cadendo dalle scale dell’abitazione

Polizia e operatori del 118 sono intervenuti ieri pomeriggio in una abitazione in zona stadio per via del decesso domestico di una donna ultra-ottantenne. Con l’obiettivo di sgombrare il campo da ogni eventuale dubbio residuo, il sostituto procuratore di turno Francesco Coco ha disposto anche l’intervento del medico legale dell’Ausl per compiere una ispezione cadaverica.

Stando a quanto finora emerso dai rilievi eseguiti, la signora, che viveva al secondo piano dell’abitazione occupata al primo da altre persone, ha perso l’equilibrio per ragioni ancora al vaglio finendo in questo modo con il precipitare giù per le scale. Il conseguente trauma ne ha quindi determinato il decesso sul posto.