Anziana terrorizza i vicini, nuova denuncia

Non sembra avere fine il calvario della coppia di Massa Lombarda che da anni denuncia molestie da parte di un’anziana vicina di casa. Dopo aver già portato il caso in tribunale con accuse di stalking, i due coniugi hanno presentato una nuova denuncia, lamentando che i comportamenti ossessivi della donna continuano, soprattutto nelle ore notturne. L’anziana, che continuerebbe a battere i pugni contro i muri della loro abitazione e a proferire insulti gratuiti, non avrebbe interrotto le sue condotte moleste nemmeno dopo essere finita sotto processo. Secondo quanto emerso nell’ultima udienza preliminare davanti al Gup Andrea Galanti, la situazione non si sarebbe affatto placata.

A gennaio l’uomo era stato vittima di un’aggressione verbale mentre si apprestava a presentare una mostra in Comune. In quell’occasione, la vicina lo avrebbe insultato per strada. Oltre alle molestie dirette contro la coppia, la donna avrebbe reso invivibile la vita nel condominio, portando molti residenti ad andarsene. Tra i suoi comportamenti molesti ci sarebbero stati insulti continui, rumori molesti, botte sulle porte e persino l’uso di una trombetta per disturbare i vicini. La difesa della donna, rappresentata dall’avvocato Emilio Mariotti, ha fatto sapere che l’anziana è stata inserita in un programma di volontariato presso la Caritas, dove svolge lavori di cucito. Tuttavia, per la coppia vittima dello stalking questo provvedimento non è sufficiente. I coniugi, assistiti dall’avvocato Ivano Guadagnini, chiedono un intervento deciso da parte dei servizi sociali, lamentando la loro mancanza di azione fino ad oggi. Tra le accuse figura anche il presunto furto di un cellulare: il dispositivo, che i coniugi avevano posizionato su una fioriera per documentare lo stalking ai loro danni, sarebbe stato sottratto e poi geolocalizzato proprio all’interno della casa dell’anziana. Per questo, ne attendevano la restituzione come gesto di resipiscenza, cosa mai avvenuta. Vista la delicatezza della situazione, in vista della prossima udienza fissata a maggio, il Pm Stefano Stargiotti non esclude la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica sulla donna al fine di disporre misure contenitive. Tra gli episodi più allarmanti riportati nelle denunce ci sarebbe anche l’uso di spray al peperoncino in presenza del figlio della coppia. Inoltre, la donna avrebbe preso di mira in particolare il capofamiglia, arrivando ad insultarlo e a definirlo un fannullone anche solo quando lo incrocia vicino a casa.

Lorenzo Priviato