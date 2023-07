"Anziani maltrattati in struttura" Massa, amministratrice arrestata

Schiaffi, urla, il cucchiaio con le medicine ficcato giù per la gola fino ai conati. E pure una manata in faccia con sangue al naso per una prognosi di otto giorni: nell’occasione, lei gli avrebbe pure detto che era pronta a lasciarlo in mezzo alla strada così la prima auto che passava, lo avrebbe investito. Ma i contestati maltrattamenti non avevano riguardato solo quell’ospite 80enne cieco e con problemi cognitivi: anche altri utenti della struttura - la comunità alloggio e centro diurno ’Vecchia Quercia’ di Massa Lombarda - secondo l’accusa erano stati presi di mira tra strattoni, urla e cibo riproposto al pasto successivo se non consumato in tempo.

Un quadro, quello delineato dal pm Marilù Gattelli sulla base delle indagini del commissariato di Lugo e della squadra Mobile di Ravenna, approdato all’arresto di Katia Strollo, 49enne di Alfonsine raggiunta nei giorni scorsi da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a firma del gip Janos Barlotti. In particolare alla donna, amministratore unico della Falco srl e gerente di fatto della struttura, sono stati contestati i maltrattamenti pluriaggravati (dai motivi futili, dalla crudeltà e dalla minorata difesa degli anziani) e le lesioni aggravate. Il giudice non ha invece sin qui ravvisato il reato di tortura, probabilmente per la prima volta chiesto dalla procura nell’ambito di un fascicolo maturato sul territorio ravennate. Sul punto, il gip ha precisato che tale reato comporta più condotte o un trattamento inumano o degradante per la vittima con sviluppo di "un verificabile trauma psichico" e "acute sofferenze": eventi che, "allo stato attuale delle indagini", non risultano. In quanto alla struttura, pur non "condividendo l’immagine di una ’clinica degli orrori’", il giudice ha ritenuto essere calzante il quadro tracciato da una delle collaboratrici dell’arrestata: quello di una difficoltà di gestione di alcuni pazienti con la 49enne che accentrava su di sé tutte le responsabilità con conseguente crescita dello stress. E con l’apice raggiunto durante l’alluvione: era rimasta bloccata da sola assieme agli ospiti - circa 16 in tutto - "per tre lunghissimi giorni". Dopo la notifica della misura, sul posto sono intervenuti sia Ausl che servizi sociali per garantire la continuità del servizio.

Come ricapitolato nell’ordinanza, l’indagine della polizia era partita da una soffiata di un’operatrice: il 9 giugno la donna si era avvicinata con discrezione alla moglie dell’80enne per chiederle il numero di cellulare e richiamarla. Verso sera, aveva quindi rivelato alla signora che il consorte da tempo era secondo lei vittima della 49enne. E consigliandole di portarlo via da lì "il prima possibile" . Il giorno dopo era stata una seconda operatrice ad avere la stessa premura, questa volta verso la figlia dell’80enne: le aveva raccontato di episodi con il padre protagonista allegando delle registrazioni fatte con WhatsApp. Ulteriore monito alla figlia dell’80enne era giunto da una ospite della struttura che, ancora lucida, le aveva detto questo: "Porta via tuo babbo da qui, io non posso parlare".

E dopo la denuncia, sia gli audio che le prime testimonianze rese dalle colleghe, avevano finito con l’inguaiare la 49enne. "In un periodo che si era rotto il bagno, costringeva i nonnini a fare la fila per i loro bisogni, arrabbiandosi se sporcavano i pannoloni". O ancora se "stavano fermi sulle sedie e chiedevano una coperta, lei li sgridava dicendo che se avessero avuto freddo, sarebbero dovuti andare fuori al sole".

Ma è stato indubbiamente l’80enne il massimo protagonista della lista accusatoria: in un’occasione - sempre secondo le prime testimonianze - mentre lui stava dormendo, lei sarebbe balzata sulle sue gambe bloccandogli le braccia e aprendogli la bocca a forza per spingergli fino in gola il cucchiaio con le medicine. Lui allora d’istinto aveva serrato i denti mordendola: e lei "infuriata lo ha colpito più volte in faccia" per poi trascinarlo e bloccarlo a terra. In un’altra occasione, lei era davanti all’80enne: "Gli dava degli schiaffi a mani aperte e io mi sono bloccata dal terrore". Proprio in quel momento era giunto un contadino della zona a portare delle ciliege. "Ma qua si picchiano le persone?", aveva esclamato. La 49enne aveva però negato ogni cosa.

