Anziani turisti aggrediti Bullo condannato Il Comune si scusa: "Siate ospiti nei musei"

La loro colpa, se così si può dire, era quella di attraversare troppo piano sulle strisce pedonali. Un automobilista con poca pazienza e molta rabbia repressa li aveva prima insultati, poi puntati con l’auto E infine, una volta sceso, presI a calci. L’uomo, un 50enne di Marina di Ravenna, finito a processo per lesioni, è stato condannato a 8 mesi, nonché a risarcire la coppia di anziani turisti – parti civili con la tutela dell’avvocato Eleonora Raggi – con 4000 euro. Marito e moglie, all’epoca 71 e 67 anni, fiorentini con una casa di villeggiatura a Lido Adriano, dopo quel 5 agosto del 2019 erano rimasti traumatizzati, di ritorno da una cena in un ristorante di Marina di Ravenna: "Qui non mettiamo più piede", avevano detto in aula.

In Comune qualcuno deve aver letto la notizia, sentendosi in dovere di scusarsi con i due coniugi, non tanto a nome di un concittadino villano, quanto per far capire che il concetto di ospitalità a Ravenna è ben altro. Tanto che la coppia ha ricevuto questa lettera, firmata dall’assessore al turismo Giacomo Costantini e datata 6 marzo: "Con la presente vi scrivo per esprimere il mio enorme dispiacere per il deprecabile episodio di cui siete stati vittime, e come amministrazione vogliamo cercare di farvi sentire la nostra vicinanza. Siamo consapevoli – prosegue l’assessore – che il nostro gesto non potrà cancellare la brutta esperienza vissuta, ma speriamo che possa aiutarvi a riconciliarvi al territorio con rinnovata fiducia. Sperando di fare cosa gradita, vi inviamo un piccolo omaggio: per le modalità di accesso ai musei – Mar e Dante – basterà che vi presentiate presso la biglietteria con i documenti e la lettera. Per qualsiasi ulteriore informazione potete fare riferimento alla mia segreteria".

Un bel gesto che assume ulteriore valore nel fatto che non l’assessore, o altri del Comune, ne hanno dato formale pubblicità. L’avvocato Raggi fa sapere che i suoi clienti sono rimasti felicemente colpiti da questo omaggio non richiesto.

Quell’aggressione di strada, a persone indifese, del resto aveva destato un certo scalpore. La coppia, quella sera di quattro estati fa, stava attraversando vicino alle strisce di viale Ciro Menotti, si trovavano ormai nella parte finale del passaggio pedonale quando sopraggiunse una Lancia Delta che frenò di colpo davanti a loro, con colpi di clacson e insulti del tipo: "Cosa fate qui, non siete sulle strisce... Quella puttana che ti porti in giro... Sei un coglione, ora vi investo: pensate che io abbia paura di mettervi sotto tutti e due?" Alla richiesta dell’anziano di farla finita, l’automobilista 50enne reagì in malo modo, puntandoli con l’auto fino a sfiorarli, per poi scendere e reiterare gli improperi. In aula la vittima ricordò l’episodio: "Cercò di colpirmi con un calcio, che però schivai, poi mi spinse con violenza, facendomi cadere sul fianco. Si formò un capannello di persone, che volevano fermarlo, ma lui se ne andò con l’auto a tutta velocità". E la moglie aggiunse: "Sono ancora spaventata, anche se pensavo di averla superata". Anche i cittadini, in qual caso , fecero la loro parte, senza voltarsi dall’altra parte. Alcuni giovani, in particolare, ripresero tutto con i telefonini, compresa la targa dell’auto il cui conducente – di cui le vittime ricordavano gli evidenti tatuaggi – fu ben presto rintracciato.

Lorenzo Priviato