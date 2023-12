Anziano contromano per tre km. Un altro trovato lungo l’Adriatica

Alcuni automobilisti hanno segnalato alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Comacchio, Ferrara, una utilitaria che stava percorrendo contromano il raccordo autostradale RA8 in direzione mare. La pattuglia inviata sul posto dall’Arma riusciva poco dopo a fermare il veicolo. Alla guida i militari hanno identificato un pensionato 83enne della provincia di Ravenna, il quale si è da subito dimostrato estremamente dispiaciuto per l’accaduto, ammettendo di avere erroneamente imboccato l’arteria stradale a Comacchio nella corsia di marcia sbagliata. L’uomo, al quale è stata ritirata la patente di guida per la successiva revisione e multato, è stato affidato dai carabinieri al figlio giunto poco dopo sul posto per riportarlo a casa.

Inoltre ieri verso le 14.25, veniva segnalata alla Sala Operativa della Polizia Locale, la presenza di un uomo che camminava in stato confusionale sulla statale Adriatica. Una pattuglia del Pronto Intervento, giunta sul posto per le verifiche, avvistava un uomo di circa 70 anni, residente in provincia di Potenza, del quale, si è poi scoperto, era stata segnalata la scomparsa. Sul posto sopraggiungevano la moglie e la figlia dell’anziano, oltre al personale del 118.