Anziano denunciato da Isabella Rauti: "Post pubblicato per errore". Il Pm chiede l’archiviazione

Si è conclusa con una richiesta di archiviazione da parte del pm Stefano Stargiotti la vicenda che ha come protagonista Angelo Mariani, pensionato ravennate di 76 anni, oggetto di querela da parte addirittura della sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, senatrice e figlia di Pino Rauti, storico esponente della destra italiana e tra i fondatori del MSI. Tutta colpa di un post su facebook che l’uomo pubblica nel 2022 e che Isabella Rauti ritiene diffamatorio nei confronti della propria reputazione. Letto il post infatti parte immediata la denuncia da parte della senatrice romana, e iniziano anche i tormenti e le preoccupazioni di Angelo Mariani, difeso dall’avvocato Albert Pepe, che mai avrebbe immaginato di trovarsi al centro di una vicenda del genere.

Tutto inizia il primo novembre del 2022 quando l’uomo pubblica sul suo profilo alcune righe di un articolo dal titolo ‘Ufficiale e gentildonna’ uscito su un sito di informazione romano, ‘farodiroma.it’, in occasione della nomina di Isabella Rauti a sottosegretaria alla Difesa del Governo Meloni. Nel post, tratto dall’articolo, la senatrice viene descritta come ’figlia di Pino Rauti, ex repubblichino della Rsi. Inquadrato nella Gnr, la milizia di torturatori e fucilatori di partigiani e civili al servizio dell’invasore nazista. Fondatore assieme ad Almirante e all’altro criminale di guerra Graziani dell’Msi...La fiamma nel simbolo di Fdi’. Il post è più lungo perché, al temine della citazione dal giornale on line, Angelo Mariani aggiunge due righe di commento personali, che però non vengono prese in considerazione nella querela non essendo ritenute offensive. A quel punto arriva la spiegazione del pensionato che, assicura, non aveva nessuna intenzione di offendere Isabella Rauti e nemmeno di pubblicare le righe tratte dal giornale on line. "Quello che io volevo pubblicare sul mio profilo facebook – spiega Mariani – era solo il mio commento personale, nel quale dicevo che sarebbe stato meglio che Isabella Rauti fosse stata impiegata in un altro ministero, non quello alla Difesa". Insomma tutto il resto, emerge dai documenti dell’inchiesta, è frutto di un errore, una disattenzione dovuta al fatto che il testo è stato postato tramite cellulare. In seguito Angelo Mariani, simpatizzante dell’Anpi, dalla quale è stato sostenuto moralmente durante tutta la sua disavventura, scrive una lettera di scuse a Isabella Rauti e specifica anche sul suo profilo fb che non era sua intenzione condividere l’estratto di quell’articolo.

Ed è proprio sull’infondatezza della notizia di reato, visto che la pubblicazione del post è avvenuta per errore, che si basa la richiesta di archiviazione del pm Stargiotti, non essendoci stata da parte di Angelo Mariani l’intenzione di offendere con il suo post nessuno, men che meno Isabella Rauti.

