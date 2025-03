L’anziano e i manifesti strappati: “Raccolta fondi per le cure”

Ravenna, 13 marzo 2025 – A volte la realtà può sorprendere e riservare un lieto fine del tutto inaspettato. Quello che all’inizio era apparso come un atto di vandalismo fine a se stesso, si è scoperto essere il gesto di una persona affetta da demenza senile e le persone che avevano subito il danno, dopo averlo saputo, hanno deciso di fare una donazione a favore di una associazione che segue e cerca cure per questa malattia.

Tutto inizia circa un anno fa, quando qualcuno inizia a strappare i manifesti pubblicitari affissi in via Darsena, compresi quelli di grandi dimensioni, sei metri per tre.

Nessuno sa chi sia, ma iniziano a fioccare le denunce e le richieste di danni da parte degli inserzionisti. Tra le vittime del vandalo misterioso ci sono anche gli organizzatori di Punkz, party giunto alla sua quarta edizione in programma sabato sera al Bronson di Madonna dell’Albero, tra musica punk, tatuaggi e dj set. Il grande manifesto dell’evento infatti subisce la stessa sorte di molti atri e viene in parte lacerato.

Poi, nei giorni scorsi, la polizia locale individua il responsabile e si scopre che è un uomo di 79 anni: in un anno ne ha strappati oltre cinquanta, tante sono infatti le denunce, spesso però riferite a più di un manifesto. I primi a rimanere sorpresi sono gli agenti, che forse si aspettavano un gruppo di ragazzini scalmanati e non un anziano. Scatta quindi la denuncia per danneggiamenti. A chiarire la faccenda arriva una lettere del figlio dell’uomo al Resto del Carlino, nella quale spiega che il padre è affetto da demenza senile, con tanto di certificato di invalidità subito consegnato alla polizia locale. Sono dieci anni che è malato. È a questo punto che gli organizzatori del party Punzk, dopo aver letto la storia dell’uomo, stabiliscono di devolvere parte dell’incasso della serata a un’associazione che si occupa di demenza.

“Abbiamo deciso di provare a fare il massimo – dice Matteo Rossi, direttore artistico Punkz – che le nostre forze ci permettessero, promettendo di donare una parte del ricavato del nostro evento di sabato all’associazione che segue e cerca cure per la demenza senile. Dopo aver letto la lettera del figlio del signore anziano affetto da questa terribile malattia, l’abbiamo contattato e abbiamo parlato tranquillamente dell’accaduto, prospettandogli la nostra intenzione. Si tratta di una malattia davvero difficile da gestire e speriamo che la serata di sabato vada al meglio, per raccogliere più fondi possibili”.