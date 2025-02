Anziano morto, neurologa assolta

Si chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista una dottoressa neurologa dell’ospedale di Lugo, accusata di omicidio colposo in relazione alla morte di un paziente di 82 anni, avvenuta il 20 dicembre 2019. La professionista, difesa dagli avvocati Ermanno Cicognani e Luigi Filippo Gualtieri, è stata scagionata con la formula “per non aver commesso il fatto”. L’inchiesta iniziale aveva coinvolto ben diciassette medici, chiamati in causa per presunte responsabilità nella gestione del paziente. Nel corso del procedimento, alcuni degli imputati sono stati prosciolti, mentre altri hanno scelto di affrontare il dibattimento.

La dottoressa neurologa, invece, si è sottoposta a un processo in abbreviato in cui si contestava il suo operato nella gestione clinica dell’anziano ricoverato. Secondo l’accusa, la neurologa, chiamata in consulenza, avrebbe erroneamente diagnosticato una forma di epilessia, prescrivendo Valium per infusione venosa. Inoltre, avrebbe somministrato un farmaco depressore del centro respiratorio, contribuendo – secondo l’accusa – a un peggioramento delle condizioni del paziente, già affetto da insufficienza renale, insufficienza respiratoria e ictus ischemico. Il decesso sarebbe sopraggiunto per acidosi respiratoria. Determinante per l’esito del processo è stata la perizia disposta dal giudice, Andrea Galanti. L’esperto incaricato ha chiarito che la terapia prescritta dalla dottoressa era adeguata alla condizione clinica del paziente e che l’approccio terapeutico rientrava nelle corrette prassi mediche. Inoltre, è stato evidenziato che la gestione complessiva del paziente non poteva essere attribuita alla sola consulente, ma era una responsabilità dell’intero reparto.

Alla luce di queste conclusioni, la dottoressa è stata assolta con formula piena.