Anziano morto, "non è colpa della vicina"

Era stata condannata a luglio per circonvenzione degli anziani vicini di casa a cui, secondo l’accusa, aveva spillato fino a 100mila euro. Ieri mattina il gip Janos Barlotti ha disposto l’archiviazione del fascicolo che vedeva la stessa donna – una 54enne originaria del Bresciano ma residente a Basiago, alle porte di Faenza – indagata in relazione alla morte del marito 84enne della coppia di vicini. L’opposizione all’archiviazione, era stata presentata da uno solo dei due figli della coppia attraverso l’avvocato Nicola Montefiori (l’altro è tutelato dall’avvocato Alice Rondinini) per vagliare le ipotesi di abbandono di incapace e di morte come conseguenza di altro reato. La difesa – avvocato Laerte Cenni – aveva affidato a una propria memoria la richiesta di chiudere invece il procedimento e dunque di stoppare le “generiche illazioni” che inquadravano la donna quale responsabile dei fatti all’origine del decesso dell’84enne. Una richiesta avanzata soprattutto alla luce dell’autopsia eseguita dal consulente della procura, il medico legale Donatella Fedeli, secondo cui la morte era arrivata a causa “delle numerose e gravi patologie spontanee dalle quali l’84enne era affetto”. Inoltre non erano emersi traumi “potenzialmente riconducibili all’azione violenta di terzi”. Da ultimo la difesa aveva fatto notare come all’indagata non...