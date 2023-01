Anziano scomparso e poi ritrovato

Ore di apprensione ieri per un anziano che si era allontanato da casa, in zona Borgo-Fornarina nel pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente l’uomo è stato ritrovato ieri sera dopo le 20 a Forlì. Le ricerche sono state condotte dai carabinieri e dai volontari della Protezione Civile attivati dalla prefettura – giunti con quattro mezzi –, in particolare nella zona del Borgo Durbecco, basandosi sulla sua foto e sulla descrizione (si era allontanato con un giubbotto scuro e un cappellino). L’uomo è stato ritrovato in serata nel comune di Forlì in buone condizioni di salute. Ha riferito di essersi perso. È stato in ogni modo portato in ospedale per accertamenti.