Anziano si perde con l’auto. Ritrovato dai carabinieri

È terminata con un lieto fine l’avventura di un ottantasettenne residente nella periferia lughese, il quale nella mattinata di lunedì si era allontanato dal casolare in cui vive da solo, alla guida della sua autovettura, senza farvi ritorno. Le ricerche hanno visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Lugo con i colleghi delle province di Ravenna, Ferrara e Bologna.

L’uomo, anziano, vedovo, di carattere mite e abitudinario si era allontanato a bordo della propria utilitaria, lasciando il telefono cellulare in casa. A dare l’allarme l’unico figlio che, conoscendo le abitudini del padre e intuito il comportamento insolito, si è rivolto ai militari della Stazione carabinieri di San Lorenzo.

I militari, raccolta la denuncia, hanno subito dato seguito al piano previsto per le persone scomparse, con il coordinamento della Prefettura di Ravenna, mettendosi immediatamente alla ricerca dell’anziano.

Dopo un sopralluogo nel casolare dove vive l’ottantasettenne, non avendo riscontrato elementi che facessero ipotizzare a possibili risvolti nefasti, i militari hanno ipotizzato che l’uomo, anche in ragione dell’età, potesse essersi smarrito, colto da un possibile temporaneo vuoto di memoria.

Le ricerche rese difficili dall’assenza di un dispositivo Gps sul mezzo dell’anziano e dal fatto che non avesse il telefono cellulare, sono state indirizzate verso la provincia bolognese, dove l’auto era stata immortalata mentre oltrepassava un varco elettronico stradale, lì installato. Così, in perfetta sinergia, i militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Lugo e quelli della Compagnia Carabinieri di Imola e Portomaggiore, hanno continuato con le ricerche in una vasta area circoscritta.

Finalmente, intorno alle 23 di lunedì, a ridosso di un campo, in una strada secondaria che costeggia l’argine del fiume tra Argenta e Molinella in via Argentana, i militari hanno trovato l’autovettura con all’interno l’anziano, in buone condizioni di salute, ma in stato confusionale. Da una prima ricostruzione è sembrato che l’uomo, dopo essersi smarrito, abbia vagato per le campagne alla guida dell’auto fino a esaurire il carburante, rimanendo bloccato.

Sul posto è stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario che, dopo una prima valutazione dei parametri vitali, ha trasportato l’uomo all’ospedale di Argenta per ulteriori accertamenti.

Avvertiti dai carabinieri, sono arrivati sul posto anche il figlio e la nipote dell’anziano, i quali hanno espresso ai militari tutta la loro riconoscenza e, visibilmente commossi, hanno abbracciato il congiunto prima che fosse portato all’ospedale.