Anziano travolto e ucciso. Si indaga su chi era alla guida

La polizia locale di Cervia sta indagando sulla dinamica e sulle responsabilità dell’incidente avvenuto sabato 24 maggio, costato la vita a Marzio Achille Romani, 87 anni, economista e docente emerito di Storia economica all’Università Bocconi di Milano. L’uomo, originario di Mantova, era stato travolto intorno alle 10 del mattino da una Mini Cooper mentre camminava. Dopo una settimana di agonia, è deceduto in ospedale. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un uomo ultra novantenne, medico in pensione, che si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa del mezzo e a identificarlo. L’anziano è ora indagato a piede libero per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga da incidente.

Restano però da chiarire alcuni punti fondamentali. In particolare, le indagini si concentrano sull’effettiva presenza al volante del novantenne: le immagini registrate potrebbero confermare o smentire che fosse davvero lui alla guida al momento dell’investimento. Un altro elemento rilevante riguarda la presenza, tra i primi soccorritori, di una parente dell’indagato. Sebbene questo dettaglio non cambi gli obblighi giuridici, potrebbe offrire una diversa lettura delle intenzioni del conducente nel momento in cui si è allontanato, forse ritenendo che la vittima fosse assistita.

l. p.