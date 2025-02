Ap, il 27 il commissariamento. Rossi: "Pronto alla gestione"

Giovedì scorso si è tenuta l’ultima riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna, in vista del commissariamento dell’Ente che scatterebbe il 27 febbraio, salvo novità sul nome del nuovo presidente nei prossimi giorni. Tra i possibili candidati, gli stessi ipotizzati mesi fa ma senza nessun riscontro fondato: Davide Gariglio ex deputato Pd esperto di logistica e portualità, Andrea Corsini assessore a Trasporti e Infrastrutture nelle due scorse legislature della Regione Emilia-Romagna, la docente universitaria Greta Tellarini esperta in diritto dei trasporti e della navigazione.

Nell’attesa, sarà il commissario ad assumere i poteri del presidente e del comitato, composto da un delegato ciascuno del Comune e della Regione, e dal comandante della Capitaneria per le materie di sua competenza. Normalmente accade che sia il presidente in carica ad essere designato commissario, come avvenuto di recente a Civitavecchia con Pino Musolino, ma è una scelta che spetta al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture. A questo proposito, Daniele Rossi, al vertice dell’Autorità portuale fino al 26 febbraio, afferma: "se decideranno di nominarmi, darò la mia disponibilità".

Nel riepilogare il lavoro di anni con il Comitato, Rossi sottolinea che "è stato improntato a una grande collegialità, armonia e professionalità. Il contributo dei suoi membri è stato fondamentale per prendere decisioni difficili. Per esempio, l’approvazione degli impegni economici conseguenti alla mole di lavori che abbiamo affrontato, tra cui la realizzazione della diga a protezione del rigassificatore. Tutti estremamente pesanti per l’ente sia sotto l’aspetto realizzativo che finanziario, ma l’apprezzamento del Comitato è stato fondamentale per rafforzare la fiducia nella bontà delle decisioni assunte dalla struttura tecnico amministrativa".

Tra gli impegni immediati che il commissario dovrà affrontare ci sarà l’attenzione alla costruzione della diga a protezione del terminal a cui ormeggeranno la nave rigassificatrice BW Singapore e le metaniere che la riforniranno di gas naturale liquefatto. "Inoltre, - aggiunge Rossi – è necessario sostenere un paio di progetti finanziati con il Pnrr: l’impianto fotovoltaico in via Trieste nell’area ex Sarom e il cold ironing. Sono rilevanti per la riqualificazione energetica dello scalo, unici in Italia per la fornitura alle navi di corrente elettrica generata dall’energia solare".

Sul declassamento della Dogana, una questione che riguarda non solo Ravenna, ma anche altri grandi scali italiani, Rossi ha incontrato l’Unione Utenti e chiesto sostegno all’associazione nazionale dei porti (Assoporti) che "si è immediatamente attivata e ha sottoposto il problema all’attenzione del ministro".

