"Ap, preoccupata dalla paralisi per nomina del presidente"

Preoccupata per la "paralisi inaccettabile" sulla presidenza delle Autorità di sistema portuale la deputata ravennate Pd Ouidad Bakkali, dopo la decisione delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato di sospendere le votazioni sulle nomine dei presidenti. Perché, dice, è "una situazione che il settore non può permettersi e che mette a serio rischio la competitività dei nostri scali nel contesto internazionale".

"Non possiamo accettare – dichiara la parlamentare – che i porti italiani restino ostaggio di logiche spartitorie e di giochi politici. Ravenna è un’infrastruttura strategica per il sistema logistico e produttivo del Paese e dell’Adriatico, fondamentale per la tenuta occupazionale e per il futuro del territorio".

Per questo la dem chiede che "il governo faccia chiarezza e garantisca tempi certi per le nomine: il porto di Ravenna e tutto il comparto meritano rispetto e governance stabile".