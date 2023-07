’AperiGene’: oggi Gerry Scotti

Dopo Simona Ventura e Orietta Berti stasera a Faenza il trittico di conversazioni semiserie ideate da Gene Gnocchi si chiude con Gerry Scotti. “L’AperiGene” è lo spettacolo di Gene Gnocchi organizzato per raccogliere fondi per Faenza, dove risiede, colpita dall’alluvione. Gene e Jerry Scotti sono amici di vecchia data e insieme, fra le altre cose, hanno condotto il programma televisivo Striscia la notizia. L’intervista-spettacolo si tiene nel giardino del Museo internazionale delle ceramiche, in viale Baccarini 19 a Faenza. A partire dalle 18:30, possibilità di degustazione vino (inclusa nel costo del biglietto). Sarà possibile la visita guidata al Museo, prima dell’inizio dello spettacolo ( necessaria la prenotazione). Parte del ricavato sarà devoluto al fondo istituito dal Comune di Faenza per l’emergenza alluvione. Prenotazione: 0546-697311, [email protected]