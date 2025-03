Aperitivi della conoscenza. Le emozioni del bambino

Sono tornati, anche questa settimana, gli “Aperitivi con la conoscenza” del Caffè Mazzini di Ravenna che si chiudono oggi, alle 19.30 ( prenotazione obbligatoria, al costo di 15 euro), con l’incontro “Come capire le emozioni del bambino dal suo disegno”, con la psicologa infantile Melissa Clacci, esperta in sostegno psicologico a bambini con disagio scolastico, problemi di addormentamento e crisi di rabbia. Il disegno, spiegherà Clacci, è un importante mezzo di comunicazione per il bambino. La rassegna è curata da curata da Magdalena Lipiec e continua mercoledì 26 marzo con il “Caffè letterario diffuso” della professoressa Carolina Manfredini. In aprile, sarà recuperata la data di venerdì 14 marzo “I segreti nascosti dentro la tua iride” di Orietta Benelli, rimandata a causa dell’allerta rossa.