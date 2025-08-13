Aperitivo letterario con Elena Bucci

Prosegue con successo la mostra ’Libri mai mai visti’ ospitata a Palazzo San Giacomo di Russi fino al 22 settembre. Si tratta di una mostra dei migliori libri-oggetto della storica manifestazione nata a Russi nel 1995 da un progetto dell’associazione culturale “VACA - VAri Cervelli Associati”, un concorso che ha allietato negli anni sempre più persone, con centinaia di opere mai banali, e assegnato premi a concorrenti di tutto il mondo. L’esposizione, curata da Gianni Zauli, avrà anche aperture straordinarie legate ad iniziative a latere.

Domani, giovedì 14 agosto, dalle ore 18, aperitivo con incursioni letterarie, a cura dell’attrice Elena Bucci. Attrice, autrice e regista, Elena Bucci è una figura centrale della scena teatrale italiana. La sua formazione artistica avviene all’interno della storica compagnia di Leo de Berardinis, con cui lavora per quattordici anni. Da questa esperienza prende avvio un percorso autonomo e originale che la porta, insieme a Marco Sgrosso, alla fondazione della compagnia Le belle bandiere, con cui sviluppa un progetto teatrale in continua evoluzione capace di intrecciare il repertorio classico con la scrittura contemporanea.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui: due Premi Ubu (per le sue interpretazioni e regie originali, e per il lavoro condiviso con Claudio Morganti), il Premio Duse, il Premio Hystrio – ANCT Associazione Nazionale Critici Teatrali, il Premio Hystrio Altre Muse, il Premio Eti Gli Olimpici del Teatro (oggi noto come Le Maschere del Teatro), il Premio Viviani, il Premio Scenari Pagani, il Premio ERF alla carriera e il prestigioso Premio Valeria Moriconi.