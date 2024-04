Aperitivo letterario in biblioteca con le fiabe di Hans Christian Andersen

Nuovo appuntamento oggi alle 17 presso la sala conferenze di ’Casa Guerrini’ in via Guerrini 60 a Sant’Alberto, con gli aperitivi letterari proposti dall’associazione culturale ’Il glicine’ in collaborazione con la biblioteca Classense e il patrocinio dell’assessorato al decentramento del Comune di Ravenna. L’incontro è dedicato alla poetica di uno dei più illustri scrittori di fiabe: Hans Christian Andersen. Protagonisti dell’incontro saranno: Anna Maria Cortini, pianista, Della Del Cherico, soprano, Manuel Masiero,docente e lettore ad alta voce, e Angelamaria Golfarelli, poeta e ideatrice del progetto. Presenta Matteo Nicolucci,poeta e presidente de ‘Il glicine’. L’ingresso è libero, per informazioni 348-9508631.