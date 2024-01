Aperitivo rap al Cisim

Oggi alle 17 è in programma il primo appuntamento dell’anno al CISIM di Lido Adriano con il ’Rap Sofà’, aperitivo rap ad ingresso gratuito che vede alternarsi sul palco giovani artisti del panorama regionale e artisti affermati del panorama nazionale. (apertura porte ore 17, con inizio dei live alle 18). Il tutto si svolge durante la domenica pomeriggio ora aperitivo, con djset che alternano i live e mostre di artisti, grafici, fotografi.

’Rap Sofà’, raccontano gli organizzatori, "nasce da un’esigenza: stare insieme e condividere musica, barre, passione. Negli anni ha cambiato pelle, mille volte, e quest’anno abbiamo scelto di costruirlo insieme a tutti i ragazzi che, da tempo, frequentano il CISIM. Abbiamo speso tempo ed energie a confrontarci per costruire una programmazione comune che mescolasse artisti di livello nazionale e i migliori artisti emergenti del territorio".

I ’Rap Sofà’ sono tutti totalmente gratuiti. L’evento inizierà alle ore 17 e avrà come ospiti Morbo, Kugio & Lajha, Joey Borea, La G & Dj Over. A seguire open mic. A seguire djset a cura di Dj 2Click. Per questo appuntamento di Rap Sofà ci sarà anche il live painting di Flake, writer riminese e co-fondatrice del collettivo Romagna in Fiore. Il CISIM si trova in viale Giuseppe Parini, 48, a Lido Adriano.