’Aperitivo visionario’. L’appello di ErosAntEros

Torna il progetto partecipativo dei ’Visionari’: la chiamata pubblica di ErosAntEros per permettere a tutte le persone appassionate di teatro di scegliere due spettacoli da inserire nella prossima edizione di ’Polis teatro festival’. L’obiettivo è creare un gruppo di spettatori attivi che si impegnino a prendere visione delle creazioni delle compagnie che operano nel teatro contemporaneo e nell’arte performativa. Stasera alle 20 a CittAttiva (via Carducci 14) ci sarà un ’Aperitivo visionario’, primo incontro conoscitivo. Per entrare tra i ’Visionari’ non servono competenze specifiche, ma la disponibilità a riunirsi in 5 incontri da qui a marzo. Iscrizioni a www.polisteatrofestival.org entro oggi, partecipazione gratis.