Aperta la mostra di Frani

Sabato 14 settembre è stata inaugurata, nelle antiche sale dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, la mostra “Ettore Frani. Verso la gioia” curata da Paola Feraiorni e Massimo Pulini. Erano presenti accanto all’artista l’assessora alla Cultura del Comune Lucilla Danesi, il direttore del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo Davide Caroli, il direttore del Museo Diocesano di Faenza Giovanni Gardini e la co-curatrice Paola Feraiorni. Promossa dal Comune di Bagnacavallo e organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine in occasione della Festa di San Michele, la mostra rappresenta l’esito ultimo di una riflessione, urgente quanto strutturata, maturata negli ultimi tre anni di ricerca di Ettore Frani. In esposizione nell’ex convento ci sono ottanta lavori su carta, oltre quaranta dipinti e, per la prima volta, cinque installazioni pittoriche dell’artista molisano. Opere che vanno dal disegno, realizzato a grafite su molteplici e sovrapposti strati di carta, alla pittura ad olio su tavola laccata e, tra queste, cinque installazioni dal suggestivo titolo “Offerta”, dove l’artista si appropria anche di materiali atipici all’interno del suo percorso artistico, ma dal significativo valore simbolico: sassi, polvere, cenere, vetro, quaderni d’appunti, stracci e pennelli.

Realizzata con il supporto di Gruppo Hera e patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, l’esposizione è accompagnata da un catalogo che include le fotografie di tutte le opere esposte. Una sezione della mostra, intitolata “Luminosa”, è allestita negli spazi del Museo Diocesano di Faenza. La mostra resterà aperta fino al 10 novembre nei seguenti orari: giovedì e venerdì: 17-21, sabato e domenica: 10-12 e 16-19.

Dal 26 al 28 settembre, in occasione della Festa di San Michele, osserverà un orario ampliato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23 e il 29 l’orario continuato 10-23. Ingresso gratuito. L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14. Info Museo Civico delle Cappuccine tel. 0545 280911/13 centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it www.museocivicobagnacavallo.it