Aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Kennedy

Inaugurata ieri ’Jfk on Ice 2023’, la grande pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Kennedy a Ravenna, alla presenza dell’assessore Igor Gallonetto, il presidente comunale Confesercenti Mauro Tagiuri e la gestrice della pista Chiara Zannoni. La pista di ghiaccio è grande come gli altri anni: 20 metri per 30; è nata con un investimento complessivo da 120mila euro per Confesercenti Ravenna e Cesena, con la compartecipazione del Comune di Ravenna per 20mila euro. La cifra comprende anche l’intervento di compensazione ambientale, che come l’anno scorso consiste nella piantumazione di 30 lecci nell’area sportiva di Ponte Nuovo. La pista resterà aperta fino al 14 gennaio con orari diversificati. Fino al 21 dicembre sarà attiva da domenica a giovedì dalle 9 alle 22 e venerdì e sabato fino alle 24. L’orario si estende stabilmente fino alle 24 dal 21 dicembre al 7 gennaio, con la chiusura delle scuole, con qualche eccezione: Natale e 1 gennaio 15-24, 31 dicembre 10-2 di notte. Poi dall’8 al 14 gennaio 9-22. Lo scivolo entrerà in funzione oggi se si formerà il ghiaccio, altrimenti domani.