Aperta la porta Santa: "Nuovo dormitorio e accoglienza dei poveri"

Ieri, anche a Ravenna si è aperto ufficialmente l’Anno Giubilare con una solenne celebrazione. Protagonista della giornata è stata la processione della croce del “Vescovo Agnello”, una preziosa reliquia del VI secolo, custodita nel Museo Arcivescovile. Per l’occasione, la croce è stata rappresentata da una raffinata riproduzione in mosaico realizzata nel laboratorio Annafietta. La processione è partita dalla basilica di San Giovanni Evangelista e ha attraversato il centro storico fino alla cattedrale, dove si è tenuta la celebrazione eucaristica.

Durante l’omelia, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha delineato i principali propositi della diocesi di Ravenna-Cervia per questo Giubileo, proponendo "tre opere segno" ispirate alla carità e alla solidarietà. La prima riguarda la missione di Carabayllo, in Perù: la diocesi si impegna a sostenere economicamente il viaggio di don Stefano e otto parrocchiani per partecipare al Giubileo a Roma e Ravenna. Inoltre, don Alain, direttore della Caritas diocesana, sarà inviato a Carabayllo per avviare una futura Caritas locale.

La seconda iniziativa è l’apertura di un nuovo dormitorio presso l’Opera Santa Teresa, che richiederà il coinvolgimento di volontari per garantire un servizio continuativo. La terza opera prevede l’espansione della Casa della Carità con il raddoppio dei posti disponibili, per rispondere alle crescenti richieste di accoglienza da parte dei “nuovi poveri”. Questi progetti coinvolgeranno attivamente la Caritas diocesana, le suore di Santa Teresa e altre realtà caritative della città.

L’apertura dell’anno giubilare culminerà con la tradizionale Marcia della Pace, che si terrà domani, martedì 31 dicembre. Guidata dall’arcivescovo Ghizzoni, la marcia partirà dal piazzale della chiesa di San Biagio alle 15 e attraverserà le vie del centro, con sei tappe simboliche. A ogni sosta verranno letti passi del Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, intitolato "Rimetti a noi i nostri debiti, concedi a noi la tua pace". Le letture coinvolgeranno rappresentanti delle istituzioni, delle comunità religiose e del mondo produttivo. Il corteo attraverserà via Maggiore, porta Adriana, via Cavour e via Barbiani fino alla chiesa degli Angeli custodi, dove si ritrova la comunità greco-cattolica ucraina: il primo brano del Messaggio sarà letto dal parroco don Volodymyr Voloshyn. Si proseguirà poi tornando in via Cavour per arrivare davanti al Mercato Coperto, quindi in piazza del Popolo e piazza San Francesco.

Il direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale, Di Buò, sottolinea l’importanza della marcia come testimonianza di pace e convivenza: "Le differenze di cultura, religione, orientamento sessuale o sociale non devono essere un ostacolo alla convivenza pacifica. È possibile vivere insieme, ascoltandosi e capendosi". Un messaggio che, in quest’Anno Giubilare, vuole essere un segno tangibile di speranza e riconciliazione".

l. p.