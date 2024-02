Aperte le iscrizioni per il corso di ricerca vocale a ’Malagola’

Si intitola ’Sound design nelle performing arts’ il corso di formazione permanente che prenderà avvio per la prima volta, accanto al corso di alta formazione Estetiche e tecniche della ricerca vocale e sonora, presso Malagola Scuola di vocalità e Centro di ricerca vocale e sonora di Ravenna. Si svilupperà nel periodo compreso tra aprile e maggio e sarà ospitato tra Teatro Rasi e Palazzo Malagola. Sono aperte fino al 22 febbraio le candidature per 13 studenti. La scuola di vocalità e Centro di ricerca vocale e sonora di Ravenna ospiterà per la prima volta, in qualità di docenti, ingegneri del suono ed esperti nell’ambito della sonorizzazione dal vivo, tra cui Nicola Prodi, Simone Corelli, Luigi Agostini, Hubert WestKemper, Massimo Carli, Robin Rimbaud aka Scanner. Info: info@malagola.eu e 348/1382632