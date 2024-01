Aperte le iscrizioni per imparare a utilizzare la brush pen

Sono aperte le iscrizioni al Corso ’Brush calligraphy’, con Barbara Calzolari e Alessandro Salice. Le lezioni si terranno sabato 20 e domenica 21 gennaio dalle 10 alle 18. La Brush Pen è un pennarello con una punta a pennello sintetico che imita le caratteristiche di un pennello a punta tonda, ma con la comodità e la praticitàdi una penna.

È uno strumento molto apprezzato per la sua versatilità e la relativa facilità d’uso rispetto al pennello tradizionale. La sua punta flessibile e molto elastica permettere di ottenere variazioni di spessore con facilità. Se impugnata con la punta perpendicolare alla carta, la Brush Pen consente di imitare l’effetto di un pennino a punta sottile, diversamente, poggiando la punta lateralmente, l’effetto prodotto sarà più simile a quello di una punta tronca. Il corso si propone come introduzione alla calligrafia con la Brush Pen, utilizzando come alfabeti di base gli Script (alfabeti corsivi semplici e spontanei).

Questo il programma del corso: introduzione al Brush; prima di scrivere: impugnatura dello strumento e gestione dell’area di lavoro; Principi di base del Brush; Segni di base del Brush Script; Le minuscole; Le Maiuscole; Legature; Variazioni di strumento;Variazioni di forma; Lavoro finale. Gli insegnanti sono Barbara Calzolari e Alessandro Salice. Calzolari è membro delle più importanti associazioni calligrafiche internazionali; Salice in Italia svolge workshop di calligrafia sullo stile American Cursive Handwriting. Per informazioni e iscrizione: Dasein Aps Corso Giacomo Matteotti 48 a Faenza, e.mail: dasein.aps@gmail.com