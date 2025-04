Aperte le prevendite per il Polis Festival

Sono aperte le prevendite di ’Polis Teatro Festival’, in programma a Ravenna dal 2 all’11 maggio, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic/ ErosAntEros, che dedica la sua ottava edizione a un Iberian focus, incentrato sul teatro contemporaneo della penisola iberica.

’Polis Teatro Festival’, a seguito della vittoria del bando ’Per chi crea’ presenta inoltre in questa edizione una grande novità: ’Polis neon’, una sezione straordinaria dedicata interamente a compagnie under35, in programma il 2-3 maggio alle Artificerie Almagià. ’Polis’ si sviluppa così per la prima volta nell’arco temporale di due settimane attraverso un innovativo progetto di promozione dei linguaggi contemporanei, con una due giorni a loro dedicata, completamente ad accesso gratuito per raggiungere un pubblico quanto più vasto e intercettare soprattutto le fasce più giovani.

Si ispira a Francisco Goya l’opera che Gianluca Costantini (nella foto) regala al festival per omaggiare l’Iberian Focus al suo centro. Un disegno che richiama inevitabilmente un’altra opera del pittore spagnolo il cui titolo non potrebbe essere più attuale: ’Il sonno della ragione genera mostri’.

Più di 35 appuntamenti tra spettacoli ed eventi con nomi di spicco della nuova scena teatrale europea.