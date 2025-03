Aperti sportelli di consulenza

Il Comune di Russi lancia il progetto "H2Officina" all’interno degli spazi riqualificati dell’ex

Lavatoio, accanto alla Biblioteca comunale in Via Godo Vecchia. L’iniziativa mira a offrire un sostegno socio-psico-educativo a tutta la cittadinanza, attraverso una serie di attività gratuite, rivolte

a ragazze e ragazzi, genitori e adulti. Lunedì 24 febbraio sono stati attivati sportelli gratuiti di consulenza psicologica

ed educativa, gestiti da psicologi professionisti. Gli sportelli si articoleranno in tre appuntamenti

settimanali dedicati a diverse fasce di età: lunedì, dalle 16 alle 19: Sportello di consulenza per ragazzi/e. Uno spazio di

ascolto empatico dedicato alle difficoltà legate alla preadolescenza e all’adolescenza. Mercoledì, dalle 16 alle 19: Sportello di consulenza per genitori. Venerdì, 16-19, Sportello di consulenza per adulti. Per accedere alle consulenze è necessario fissare un appuntamento telefonicamente, dal lunedì al

venerdì, dalle 8 alle 10, chiamando il numero 349 1291604. Ancora: ’WAVE - We Are the Vibe Experience’, ciclo di serate a tema, pensato per coinvolgere i giovani del territorio dagli 11 anni in su.

Gli incontri si svolgeranno tutti i martedì indicati nel calendario, dalle 19 alle 22, presso il Lavatoio.

Il primo ciclo di incontri, intitolato "Gente Strana", prevede quattro appuntamenti, il secondo dei quali si terrà martedì, dal titolo "Ascoltiamo, non giudichiamo". Prenotazioni consigliate. Nell’ambito di "H2Officina" verranno attivati anche gruppi di discussione e di parola, pensati per

offrire spazi di confronto su tematiche specifiche.