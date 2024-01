Aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. E non si paga

L’ingresso del nuovo Cau si trova nel retro del Cmp. Il centro è aperto 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Sono gli stessi orari che verranno applicati anche nei futuri Cau di Lugo, Faenza, Conselice e Castel Bolognese, attesi entro l’anno. Altrove, come al San Giorgio di Cervia, il Cau è attivo sette giorni su sette 24 ore su 24.

A differenza di quanto avviene al Pronto soccorso per i codici bianchi, al Cau non si paga il ticket. O almeno, la visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti (per esempio l’elettrocardiogramma e alcuni esami del sangue) sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/ assistiti dalla Regione, mentre per tutti gli altri il costo è di 20 euro. Le ulteriori prestazioni specialistiche prescritte dal medico del Cau sono a carico del cittadino. I residenti della regione non pagano le prestazioni specialistiche per completare la diagnosi relativa a coliche renali e traumi avvenuti nelle 24 ore precedenti.