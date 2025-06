Aperto il bando per le associazioni

Il Comune di Conselice ha pubblicato anche per il 2025 un bando per la concessione di contributi alle associazioni iscritte al registro comunale degli enti del terzo settore. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione nel proprio bilancio 19.900 euro da destinare all’associazionismo suddivisi per ambiti: 12.900 euro andranno ad attività socio-assistenziali, formative e culturali, mentre i restanti 7mila euro riguarderanno iniziative legate al mondo dello sport. I criteri di assegnazione dei punteggi terranno conto della coerenza dei progetti con le esigenze e l’offerta complessiva del territorio, delle iniziative realizzate in modo sinergico e congiunto da più soggetti, del carattere innovativo delle proposte. Le associazioni hanno tempo per partecipare fino alle ore 13 di lunedì 30 giugno. Ogni associazione può presentare una sola domanda, consegnandola a mano all’ufficio Protocollo (via Garibaldi 14, 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o spedendola via Pec a pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it.