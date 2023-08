Aperto un varco verso l’incendio La lotta contro le fiamme continua

Prosegue incessante il prezioso impegno dei vigili del fuoco che lottano contro l’incendio che consuma i boschi delle colline di Brisighella. Nella zona fra San Martino in Gattara e San Cassiano, a ovest della provinciale nel territorio comunale di Brisighella, da due giorni è un continuo viavai di mezzi e squadre provenienti da tutta la Regione e oltre e che si alternano su più fronti. Il primo è la circoscrizione dell’area che interessa l’incendio, evitando che questo possa propagarsi in altre zone, abitate o di transito, come per esempio sulla provinciale. Il secondo è tentare di avere ragione delle fiamme in particolare nel sottobosco che continua ad ardere.

A rendere tutto più difficile ci sono due fattori. Uno è il terreno particolarmente impervio: i possibili percorsi per raggiungere il fronte delle fiamme sono pochi e resi impraticabili dalle frane degli ultimi mesi. L’altro è il vento. Le raffiche in programma per la nottata e l’avvicinarsi dell’incendio verso la provinciale hanno costretto i Vigili del Fuoco, cui è affidato il comando delle operazioni, agli straordinari. Il Posto di Comando Avanzato, con la base mobile, era stato attivato martedì. Nel corso di tutta la giornata di ieri invece sono state alimentate in modo continuativo le vasche per il prelievo di acqua dell’elicottero, così come gli aerei Canadair, sono planati sul lago di Bilancino per tutti il giorno, riempiendo i possenti serbatoi di acqua (da oltre 6000 litri, ndr) poi sganciata continuamente sull’incendio di Brisighella. Quattro gli aerei utilizzati (due dei quali più piccoli), che hanno lanciato anche materiale ritardante.

Nel mentre, si lavorava anche da terra, per cercare di aprire varchi che consentissero ai mezzi di poter raggiungere le zone più interne del bosco. Allo scopo sono state eseguite operazioni in somma urgenza anche dai tecnici e dagli incaricati della Romagna Faentina.

Ieri sera una pista è stata resa praticabile dopo lavori con i bulldozer, ma consentiva l’accesso alle zone più vicine all’incendio soltanto a mezzi leggeri, insufficienti per contrastare l’incendio. Ad aiutare i vigili del fuoco sono intervenuti anche alcuni privati residenti in zona che grazie alla loro conoscenza del territorio e con i loro mezzi fuoristrada hanno fatto la spola portando i vigili del fuoco sul posto e indicando le migliori vie d’accesso.

L’assessora regionale alla protezione civile, Irene Priolo, ieri sera ha comunicato che nel corso della giornata di oggi sarà attivato "il maggior numero possibile di volontari e fuoristrada a passo corto in modo tale da garantire interventi puntuali da terra".

La popolazione, in particolare quella residente nelle vicinanze immediate è stata avvisata, e le case sparse – vuote – sono presidiate dai mezzi dei vigili del fuoco.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e da Marradi, carabinieri forestali, protezione civile polizia locale, tecnici comunali.

Il prefetto Castrese De Rosa ha ringraziato "i vigili del fuoco e a quanti stanno operando senza sosta". Ancora ignote le cause dell’incendio, partito all’alba di martedì mattina.

Patrick Colgan

e Damiano Ventura