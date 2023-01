Apertura su tre turni dell’Ufficio postale

"Siamo felici che anche sotto questo aspetto si possa tornare alla normalità. Il servizio postale, specialmente nei piccoli centri, è indispensabile soprattutto per le fasce più deboli e dunque una maggiore apertura dello sportello non può che giovare alla qualità della vita nella frazione". Così il sindaco di Conselice, Paola Pula, commenta il ripristino, a partire dal prossimo 13 marzo e con tre aperture settimanali, dell’operativa dell’ufficio postale situato in via Mameli a San Patrizio, frazione che conta circa 1.200 abitanti e che dista poco meno di tre chilometri dal capoluogo comunale. Durante il periodo di emergenza legato alla pandemia l’orario era stato infatti ridotto ad una sola giornata. La notizia, accolta con comprensibile soddisfazione dai residenti ed in particolare da parte dalla fascia di popolazione anziana, è stata comunicata da Poste italiane all’Amministrazione comunale, nell’ambito di un ripristino dei consueti orari degli uffici postali che furono interessati dagli interventi di riduzione oraria nel periodo pandemico.

lu.sca.