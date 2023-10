"Apparizioni mariane, non è ’solo’ religione"

Si intitola ‘Le apparizioni mariane in Romagna tra storia, leggenda e religiosità popolare’ (edito da Il Ponte Vecchio), l’ultimo saggio di Eraldo Baldini: 200 pagine con corredo iconografico di immagini a colori.

Baldini, partiamo spiegando cosa si intende per apparizioni mariane…

"Le casistiche del ‘prodigioso’ e del ‘miracoloso’ relative al culto mariano sono molteplici, pur se caratterizzate da una certa stereotipia, con episodi che si ripetono abbastanza simili tra loro in luoghi ed epoche diverse. Si va dall’animarsi di immagini che piangono, sanguinano, muovono gli occhi, alle icone che si spostano autonomamente per segnalare il luogo in cui vogliono essere onorate, ecc. L’apparizione invece comporta che la Madonna compaia a uno o più veggenti, magari interloquendo con loro per lasciare messaggi, o perlomeno che la sua presenza si manifesti con chiari segni luminosi o acustici".

Quali sono state le prime apparizioni mariane in Romagna?

"Se il Medioevo è l’epoca dei culti dedicati a santi e patroni, in Età moderna, e soprattutto nel Cinque e Seicento, è il culto mariano ad assumere diffusione e pregnanza, ed è in quel periodo che si registra il maggior numero di presunte apparizioni. Ma ci sono anche casi precedenti. Per la Romagna, la Madonna del Faggio che si sarebbe manifestata a due pastorelli sul Monte Carpegna, caso forse ante-duecentesco; le apparizioni alla beata Chiara da Rimini, tra Due e Trecento; la Madonna delle Grazie di Faenza, 1412; la Madonna della Visitazione di Riviera, nella Valle del Santerno, 1428; la Madonna del Piratello di Imola, verso la fine del Quattrocento; l’apparizione alle Balze di Verghereto, 1494".

Quali sono state le più importanti o meglio documentate apparizioni mariane della Romagna? A Ravenna e dintorni cosa si ricorda?

"Fra le apparizioni più note ci sono la già citata delle Balze di Verghereto, quella di San Donnino in Soglio, tra Rocca San Casciano e Premilcuore, nel 1505; quella alla giovane Chiara Candoli a Lizzano di Cesena nel 1535; quella di Trebbio di Montegridolfo (RN) nel 1548; la Madonna della Suasia di Civitella nel 1556; quella di Romagnano, non lontano da Sarsina, nel 1563; la Madonna degli Occhi a Santa Sofia nel 1570, e diverse altre. Riguardo al Ravennate, un caso ben documentato e interessante è quello di Durazzano, al confine tra il territorio ravennate e quello forlivese, avvenuto nel 1562". In quale misura un’apparizione poteva influire sulla comunità interessata?

"Le apparizioni sono un osservatorio per cogliere le risposte che il culto mariano ha offerto di volta in volta ad alcune delle grandi domande poste dallo spirito dei tempi, e permettono di conoscere il bagaglio di pensieri, di immagini - e la qualità dell’interpretazione di queste - che appartengono a determinate comunità in un momento storico definito. La narrazione di un’apparizione si pone sempre entro uno schema ‘culturale’, ed è quindi di grande interesse per lo storico e per l’antropologo culturale, a cui non possono sfuggire i meccanismi del rapporto tra religione e devozione popolare e il permanere, nei luoghi e nelle attribuzioni, di segni che rimandano anche ad antichi culti precristiani".

In conclusione?

"In ogni caso, in una comunità interessata da una presunta apparizione si mettono in moto una serie di reazioni, discussioni, comportamenti, forme di religiosità o al contrario di diffidenza che si prestano a un ampio ventaglio di analisi multidisciplinari".