Apparsi cartelli contro il taglio

Tanti cartelli, colorati, a forma di foglie, cuori e di tronchi (foto). E dentro, scritte dedicate ad alberi e ambiente. Ad appenderli alla recinzione che delimita l’area in cui a breve sarà effettuato il taglio dei 22 pioppi di Largo Corelli sono stati cittadini contrari al progetto. È nato anche un comitato che sta raccogliendo firme, sostenuto dalle posizioni di Italia Nostra e di alcune espressioni politiche locali. Fra le richieste c’è quella di valutare soluzioni alternative. Dal Comune si rimarca come il finanziamento del Pnrr possa essere erogato soltanto se la nuova scuola sarà costruita, come succede a Largo Corelli, accanto a una già esistente per creare un polo dell’infanzia. "Qualcuno a Lugo comincia a rialzare la testa – commenta Davide Solaroli del Gruppo Misto –. Quando la logica e il buon senso vengono a mancare è giusto che i cittadini gridino forte il loro no".