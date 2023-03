Appello per la salute "Servono investimenti per il sistema pubblico"

Appello per la sanità pubblica: l’iniziativa su scala romagnola ha raccolto in poche ore una sessantina di adesioni. Tra i sottoscrittori il sindaco Michele de Pascale con i colleghi di Cesena (Enzo Lattuca) e Rimini (Jamil Sadegholvaad), l’ex presidente della Regione e senatore, Vasco Errani, l’ex assessore regionale alla Sanità Alfredo Bissoni, poi medici, sindacalisti, operatori della sanità. Non manca il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori. Il documento-appello è stato presentato ieri mattina nel corso di un incontro pubblico al Mercato Coperto di Ravenna. "La salute è un diritto fondamentale per tutte le persone, che la nostra Costituzione tutela e che lo Stato deve garantire" si legge in apertura. Ma da anni i finanziamenti nazionali per la sanità subiscono tagli. Purtroppo "le condizioni in cui versa il nostro Sistema sanitario nazionale sono drammatiche. Rispetto alla riforma del 1978 c’è stato un cambiamento demografico non ancora metabolizzato in modo adeguato: siamo una società invecchiata e che invecchierà ancor di più. Sono anni che lo Stato non investe quanto necessario in termini di risorse finanziarie, professionali, riforme. L’impatto della pandemia sull’intero sistema aveva aperto la speranza per adeguati investimenti sul servizio sanitario. Così non è avvenuto, quantomeno in termini congrui".

"Oggi serve con urgenza – tra gli altri interventi necessari – un coordinato insieme di provvedimenti con l’obiettivo di avere più medici, infermieri, personale sanitario e assistenziale per garantire accesso ai servizi, recupero liste d’attesa, riorganizzazione dei servizi territoriali". E ancora: "Occorre rafforzare l’assistenza territoriale per dare concretezza alla presa in cura delle persone, sostegno ai caregiver, integrazione sociale e sanitaria per garantire la domiciliarità. Va rivista l’organizzazione della medicina generale e pediatria di libera scelta e assicurata la operatività di team multi professionali".