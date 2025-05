Applausi scroscianti per Dante in inglese

Il 12 settembre del 1998 in San Francesco si svolse la prima serata del progetto ‘La Divina Commedia nel mondo’, ovvero la lettura dei versi del poeta in lingua diversa da quella italiana, a cominciare dall’inglese. Fine e collaudato dicitore fu Vittorio Sermonti, affiancato da Allen Maldelbaum, poeta e cattedratico statunitense di chiara fama che quei versi del primo canto dell’Inferno rilesse in inglese così che il foltissimo pubblico poté ascoltare, in religioso silenzio, una suggestiva lettura linguisticamente comprata al termine della quale ci furono lunghi, scroscianti applausi.

A cura di Carlo Raggi