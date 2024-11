"Appoggiamo Federico Serra e la sua lista"

Ravenna in Comune, spiega in una nota, "ha una dimensione locale e, come tale, ovviamente, non partecipa alle elezioni né ha aderito ad alcuna delle 4 liste (solo 3 votabili a Ravenna). Tuttavia non ci possiamo disinteressare di questo passaggio che, volente o nolente, molto influirà sulla nuova Amministrazione comunale che sorgerà dalle

elezioni di primavera". "Centrodestra e centrosinistra, con le candidature Ugolini e de Pascale, non sono interessate a rappresentare la maggioranza della popolazione emiliano-romagnola, pensando esclusivamente a come venire incontro a quella ristretta minoranza che vuol continuare a sfruttare la Regione come ha liberamente fatto durante i mandati di Bonaccini e prima ancora di Vasco Errani". E dunque, si voti "per la lista “Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro” che candida Federico Serra. Sia il profilo che le esperienze del candidato ed anche le azioni per la cui attuazione si propone sono pienamente in linea, per quanto declinate a livello regionale, con il nostro programma locale".