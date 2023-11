"Appoggio Missiroli, il suo è il profilo giusto"

Nuovo scenario per il Pd cervese. Dalle frange interne del 2019 alla compattezza verso il 2024. A confermarlo anche l’assessore regionale Andrea Corsini che sosterrà Mattia Missiroli verso le elezioni, rimarcando il buon lavoro del sindaco uscente Massimo Medri.

Corsini, lei è assessore in Regione, dirigente del Partito Democratico, cervese e ha iniziato proprio in città la sua carriera. Nel 2019 ha sostenuto Massimo Medri che però non si è ricandidato. Qual è il bilancio di questi anni che stanno giungendo al termine del mandato?

"Per prima cosa voglio ringraziare Massimo per il lavoro fatto e che farà fino alle elezioni. Medri si è messo al servizio della propria comunità con grande spirito di sacrificio e dedizione. Ha guidato Cervia in anni burrascosi: la pandemia, due trombe d’aria e l’alluvione, tenendo coesa la città e portando avanti il proprio programma di legislatura. Il bilancio è sicuramente positivo. Sono state realizzate molte opere pubbliche, intercettati finanziamenti importanti del PNRR e della Regione. Nel suo mandato ha gettato le basi per la Cervia del futuro".

Lunedi sera la direzione ha eletto Mattia Missiroli all’unanimità come candidato Pd per il 2024. Sosterrà Missiroli?

"È importante che l’organo di indirizzo politico del Pd locale abbia votato compattamente Mattia. È il profilo che serve oggi alla città, in grado di raccogliere l’eredità di Massimo, dare continuità ai progetti strategici e introdurre quegli elementi di innovazione che sono necessari. Sosterrò convintamente Missiroli che conosco da diversi anni da quando, all’epoca, ero Segreterio dei Ds e gli chiesi di candidarsi in Consiglio Provinciale dove fu poi eletto".

Come vede questa campagna elettorale in attesa di alleanze per il centrosinistra e con un centrodestra ancora non ufficialmente esposto?

"Tutte le competizioni elettorali sono diverse le une dalle altre e non esistono più da tempo roccaforti inespugnabili. Il Pd a Cervia dovrà essere il baricentro su cui costruire una larga alleanza politica e civica di centrosinistra, precondizione per vincere le elezioni. Sono fiducioso".

Lei in Regione ha la delega al turismo e il turismo, per Cervia, sarà forse la questione più urgente da risolvere. Cosa ne pensa?

"Cervia è la seconda città per numero di presenze in Emilia-Romagna e il turismo è il motore economico del Comune. È stata l’unica città della costa alluvionata e ha pagato questa situazione con un calo delle presenze degli italiani. I dati di settembre, molto positivi, le hanno tuttavia consentito di attenuare il dato negativo. Credo che Cervia debba puntare con grande forza sullo sport e sul grande patrimonio ambientale come generatori di flussi turistici anche internazionali. Nel 2024 ci saranno ulteriori nuovi grandi eventi. Stiamo anche rinnovando il contratto con Ironman. È in scadenza nel 2025 e lo prolungheremo fino al 2028".

A differenza del 2019 il Pd Cervese vuole presentarsi unito – no primarie e voto all’unanimità. Questo aiuterà nelle scelte strategiche?

"Non c’è una regola che vale per tutte le situazioni. Nel 2019 si resero necessarie per scegliere il candidato sindaco del Pd e della coalizione di centrosinistra, oggi il quadro è diverso. Ogni forza, politica e civica che decide di sostenere Mattia, porterà in dote le proprie priorità programmatiche. Starà poi al candidato esprimere una sintesi, coinvolgendo la città in una grande campagna di ascolto e confronto".

Lei è considerato uno degli uomini di fiducia di Stefano Bonaccini. Nel caso non fosse possibile il terzo mandato per l’attuale Governatore, circola il suo nome come successore. Cosa risponde?

"Penso solo a svolgere al meglio il mio lavoro in Regione a fianco del Presidente".

Ilaria Bedeschi