Apprezzamenti e minacce al bar. Arrestato dai carabinieri

E’ arrivato già carico in quel bar di corso Garibaldi a Faenza. Poi colazione e caffè. Ma quando la barista, una 38enne di Riolo Terme, si è rifiutata di servirgli superalcolici, l’uomo l’ha più volte apostrofata. Un atteggiamento aggressivo peraltro condito da apprezzamenti non graditi che lui ha continuato a mantenere anche all’arrivo dei carabinieri del Radiomobile manfredo: tanto che per bloccarlo, i militari hanno dovuto fare ricorso anche allo spray urticante.

Per quanto accaduto verso le 6.30 di ieri, in manette è finito un 36enne di origine albanese residente a Faenza. Poche ore dopo l’uomo, come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, è stato accompagnato direttamente in tribunale a Ravenna. Qui per l’uomo, difeso dall’avvocato Sergio Gonelli, davanti al giudice Federica Lipovsceck e al viceprocuratore onorario Simona Bandini è arrivata la convalida dell’arresto con obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria in attesa del processo fissato per metà novembre.

Dalla verifiche è emerso che sul suo conto pendono precedenti di polizia di natura analoga. E che già il 12 maggio scorso il 36enne aveva tenuto stesso comportamento in un altro bar reagendo poi ai poliziotti intervenuti per calmarlo. Questa volta di mira c’è finta per prima la barista. L’uomo, non ricevendo altro alcol in quanto si trovava già in palese stato di ebrezza alcolica, ha infatti iniziato a importunarla con frasi del tipo: "Devi essere educata, non ti pago niente, (...)". E’ allora scatta una chiamata al 112. Ma è a questo punto - prosegue l’accusa - che il 36enne ha dato il peggio di sé avvicinandosi ai militari più volte con fare minaccioso, insultandoli, roteando le braccia, sgomitando, mostrando i pugni, avanzando con la testa a ridosso dei loro volti e cercando addirittura di colpirli. Inevitabile arrestarlo per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e caricarlo sulla pattuglia. L’atteggiamento dell’uomo non proprio conciliante, è proseguito fin dentro alla caserma con minacce del tipo: "Quando vi vedo in giro per Faenza, so io cosa fare, non sapete chi sono io".